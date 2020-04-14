شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 435 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن “إجمالي الحالات في المملكة 5369 حالة، منها 4407 حالة نشطة، معظمها حالات مستقرة، إلا أن 62 حالة منهم حالات حرجة تتلقى الرعاية المركزة”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى تسجيل 8 وفيات جديدة في المملكة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الوفيات إلى 73 حالة، معظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وأفاد “العبد العالي”، بأن “إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا ارتفعت إلى 889 حالة، وذلك بعد تسجيل 84 حالة جديدة”.

وأوضح “متحدث الصحة”، أن “تخفيف الإجراءات الوقائية أو زيادتها هي وفق التقييم لدى اللجنة المختصة، والصحة العالمية حذرت من الرفع المبكر”.

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وأكد “العبد العالي”، أنه “لا يوجد موسم محدد لفيروس كورونا ولا دليل من مصادر متينة عن ضعف الفيروس في الصيف”، محذرًا من “شائعات تنتشر بين الحين والآخر بعضها لها أهداف سلبية لإثارة الذعر”.

وتابع “متحدث الصحة”، أنه “لا توجد دراسة تؤكد نقل الحيوانات الأليفة للفيروس وكذل البعوض، ولكن بشكل عام احرص على عدم ملاعبتها والقرب منها إلا بعد التأكد من نظافتها”.

وذكر “العبد العالي”، أن “بعض الخلطات غريبة وعجيبة جدًا، وأشبه بالخرافات، ونحذر الجميع منها”، مشددًا على أن “الغرغرة والمضمضة بالماء والملح لم تثبت جدواها علميًا، والإكثار منها قد يسبب الجفاف والتشققات الداخلية.

وجاء توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة كالآتي:

الرياض: 114

مكة: 111

الدمام: 69

المدينة: 50

جدة: 46

الهفوف: 16

بريدة: 10

الظهران: 7

تبوك: 4

حائل: 1

الخرج: 1

الباحة: 1

الخبر: 1

صامطة: 1

بيشة: 1

أبها: 1

الطائف: 1