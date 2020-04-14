ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 3428 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء تسجيل 197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 3428 حالة .
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند سبع حالات.
وأشارت إلى تسجيل 39 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 373 حالة.
وأوضحت أن 3048 إصابة تخضع للعلاج حاليا ، لافتة إلى فحص 1794 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 52622 .
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