"الخليج 365" تنعي الزميل الصحفي معتز الجمل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الزملاء العاملين بموقع الخليج 365، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل معتز الجمل.



وتتقدم أسرة "الخليج 365" بأحر عبارات المواساة لأسرته وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان.

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