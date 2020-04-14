دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تكشف عن هاتف Folder 2 4G القابل للطي بسعر 162 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت LG اليوم عن هاتف Folder 2 4G الذي يضم اثنان من الشاشات، كما يتميز بتصميم قابل للطي، ويدعم خدمة صوتية بتقنية الذكاء الإصطناعي، وينطلق بسعر 162 دولار في سوق كوريا الجنوبية في 17 من أبريل.

يتميز هاتف Folder 2 4G بشاشة QVGA بحجم 2.8 إنش، إلى جانب شاشة mono خارجية بحجم 0.9 إنش لعرض الإشعارات، الرسائل الصوتية، أو المكالمات المستلمة، كما يمكن أن تعرض حالة البطارية، التوقيت، أو حالة إشارة الشبكات.

أيضاً يضم هاتف Folder 2 4G لوحة مفاتيح T9، مع زر SOS في الجهة الخلفية من الهاتف، والذي يتيح الإتصال السريع برقم تم تسجيله عند النقر ثلاث مرات على هذا الزر خلال 1.5 ثانية، كما سيعمل الزر في نفس الوقت على إرسال موقع المستخدم لنفس الرقم في رسالة نصية.

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ويدعم زر التشغيل الذي يأتي إلى أعلى زر الإتصال خدمة صوتية بتقنية الذكاء الإصطناعي، أيضاً يمكن أن يدعم مهام التسجيل، وتدعم الخدمة الصوتية تقنية الذكاء الإصطناعي للرد على بعض التساؤلات حول الطقس، والتاريخ، والتوقيت.

أيضاً يضم هاتف Folder 2 4G ميزة إغلاق البيانات لمنع إستنفاذ البيانات في الهاتف عن طريق الخطأ، من جانب أخر يتميز هاتف LG Folder 2 بوزن 127 جرام، كما يضم كاميرة بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يتوفر الهاتف بألوان الرمادي والأبيض بسعر 162 دولار في سوق كوريا الجنوبية في 17 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع LG تكشف عن هاتف Folder 2 4G القابل للطي بسعر 162 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.