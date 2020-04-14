دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لو كنت ممن يشاهدون مقاطع فيديو طويلة على يوتيوب، فإنك غالباً تود الانتقال مباشرة إلى لبّ الموضوع وتجاوز المقدمة الطويلة، والطريقة الأرجح حالياً هي التنقل اليدوي في شريط التمرير، لكن يوتيوب لديه طريقة أفضل، عبر ميزة Chapters التي تقسّم الفيديو إلى عدة أجزاء يسهل تصفحها وبالتالي الانتقال لأي قسم والبدء تماماً منه.

تقوم الميزة على أخذ الزمن والوصف المقدم من قبل صاحب الفيديو في صندوق الوصف، وبعدها تقسّم المقطع لأجزاء حسب ذلك وبالتالي يمكن بسهولة معرفة أي قسم يتحدث عن أي موضوع ضمن الفيديو والانتقال إليه مباشرة، بدون الدخول بدوامة التخمين.

وستلاحظ أن أسم كل جزء يظهر بجانب التوقيت في أسفل شريط التصفح الأحمر ما يمكنك معرفة الموضوع الذي يتحدث عنه الآن بسهولة.

مازالت الميزة قيد الاختبار وظهرت لدى بعض القنوات التي تتبع هذا الأسلوب قديماً في تنظيم مقاطعها، وعلى الأرجح ستتسع لاحقاً لتشمل الجميع. وبالطبع تعتمد يوتيوب كلياً على صاحب المقطع في دقة تحديد زمن بدء كل جزء وعنوانه.

التدوينة يوتيوب تختبر ميزة Chapters لتقسيم الفيديو الطويل إلى عدة أجزاء ظهرت أولاً على عالم التقنية.