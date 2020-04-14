جوجل Stadia تبدأ مرحلة الوصول الأساسي المجاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت شركة جوجل المرحلة التالية من خدمة بث الألعاب Stadia وإتاحة الوصول المجاني للمستخدمين.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن خدمة بث الألعاب Stadia توفر لعشاق الألعاب من أصحاب حسابات جوجل إمكانية الوصول إلى الألعاب، التي يتم تشغيلها في مراكز الحوسبة التابعة لشركة جوجل، ومن هناك يتم نقل الصورة كإشارة فيديو إلى الحاسوب أو التلفاز الذكي أو أي جهاز جوال متوافق مع خدمة Stadia.

وفي البداية، يتيح العرض الأساسي إمكانية الوصول المجاني إلى منصة الألعاب، ولكن يجب على المستخدم شراء الألعاب من المتجر الإلكتروني، ومن الناحية التقنية يختلف العرض الأساسي المجاني عن خدمة Stadia Pro المدفوعة من خلال دقة الوضوح الأقل، وتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD بدلا من تقنية 4K HDR، وعدم إمكانية الوصول إلى الألعاب الاحترافية المجانية.

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وتوفر خدمة ألعاب جوجل 38 لعبة حاليا، ومن المتوقع وصول عدد الألعاب المتوفرة بالكتالوج إلى 120 لعبة مع نهاية العام الجاري.

وبمناسبة العرض الأساسي، سيحصل العملاء الجدد على إمكانية الوصول المجاني إلى خدمة Stadia Pro وما تحويه من ألعاب، ولن يتم تحصل رسوم من عملاء خدمة Stadia Pro خلال الشهرين المقبلين.

ويتم استعمال خدمة ألعاب جوجل بواسطة حاسوب يتضمن متصفح كروم وذراع تحكم USB أو لوحة مفاتيح وفأرة، وإذا رغب المستخدم في استعمال خدمة الألعاب مع التلفاز، فإنه سيحتاج إلى جهاز البث كروم كاست ألتراChromecast Ultra وذراع التحكم Stadia.

وأشارت جوجل إلى أنه يمكن تشغيل خدمة بث الألعاب جوجل Stadia على الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد، ومنها هواتف جوجل Pixel 2 وحتى Pixel 4 وهواتف سامسونج جالاكسي S8 وحتى موديلات S20، وكذلك هواتف ريزر 1 و2.