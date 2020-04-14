عمان توجه جميع الشركات الحكومية بخفض الإنفاق بما لا يقل عن 10%

وطلبت منها بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وأن تشمل مراجعة المصروفات رواتب وامتيازات الموظفين، وذلك بحسب وسائل إعلام عمانية رسمية. ​وقالت الوزارة إنه جرى وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة. وأوضحت أن القرار يُطبق على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

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