العراق يعيد مواطنيه العالقين في مصر

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بتسيير رحلة من مطار القاهرة إلى مطار بغداد الدولي، وعلى متنهما نحو 155 مواطن.

وأضاف الصحاف، أن الرحلة سيرت بتوجيه من وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لسفارتنا في القاهرة، وبالتنسيق مع مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

© Sputnik . NAZEK MOHAMMED

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الاثنين، إعادة أكثر من 4 آلاف مسافر عراقي من بينهم معتمرين، عالقين في الخارج، حتى الآن منذ الشهر الماضي، عبر رحلات استثنائية استؤنفت بعد توقف دام نحو أسبوعين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لمراسلتنا، يوم أمس، بأن أربع رحلات استثنائية سيرت من دولتين عربيتين، وأخرى آسيوية، وعلى متنها تمت إعادة 772 مسافرا عراقيا من العالقين في الخارج، من بينهم معتمرين.

رحلتان استثنائيتان، سيرتا من القاهرة إلى بغداد على متنهما 324 مواطنا.

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وبيّن الصحاف، أن الرحلتين سيرتا، بأمر وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، وبالتنسيق مع خلية الأزمة، ووزارة النقل، والخطوط الجوية العراقية، والسفارة لدى القاهرة والكادر الدبلوماسي، وكذا التنسيق مع السلطات المعنية في مصر.

وأكد الصحاف أن رحلة استثنائية سيرت من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، إلى أربيل مركز إقليم كردستان، ثم إلى بغداد على متنها 173 معتمِراً، بعد التنسيق بين الجهات المعنية المذكورة، وسفارة جمهورية العراق، لدى الرياض العاصمة السعودية، والقنصل العام في جدة، والكادر الدبلوماسي.

وأكمل الصحاف، بأن رحلة استثنائية أيضاً سيرت من كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، إلى بغداد، وعلى متنها 275 مسافرا عراقيا من الذين كانوا عالقين هناك، بعد أن قامت الجهات المعنية بإعداد قوائم بأسمائهم، وإعادتهم إلى بلدهم العراق.

وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية أن التنسيق بين وزارتي النقل، والخارجية، أواخر شهر مارس/آذار الماضي، ومطلع أبريل الجاري، أثمر عن إعادة 3650 مسافرا عراقيا من العالقين في دول الخارج، قبل أن تعلق سلطة الطيران المدني الرحلات الجوية ضمن الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.