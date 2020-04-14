الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى قبرص لدعمها في مكافحة "كورونا"

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أبوظبي: أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات حملت 8 أطنان من المستلزمات الطبية إلى قبرص، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال سلطان أحمد غانم السويدي سفيرالدولة لدى جمهورية قبرص: "إن تقديم الدعم إلى الدول المتضررة من أزمة كوفيد – 19 هو واجب إنساني يجب أن تقوم به كل دولة قادرة على ذلك، فالتعاون الدولي متعدد الأطراف ضروري للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية".

أضاف: "إن هذه المساعدات هي واحدة من العديد من الشحنات التي أرسلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة إلى العديد من الدول المتضررة، إضافة إلى تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية لمحاربة تفشي الفيروس".

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى قبرص من مستلزمات طبية ووقائية ستمكن الكوادر الطبية هناك من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكداً وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب قبرص وكل شعوب العالم لتتجاوز هذه الكارثة الإنسانية.

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