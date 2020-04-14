الحزن يعم مواقع التواصل إثر وفاة ضابط كويتي بفيروس كورونا

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سجل الجيش الكويتي، الاثنين، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في صفوف ضباطه، بعد الإعلان عن وفاة العميد الركن نافع الخليفة المطيري متأثراً بإصابته بالفيروس.

وكشف موقع "أمن ومحاكم" المحلي، أن الضابط نافع الخليفة المطيري، كان في العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد، بسبب إصابته بالفيروس عندما كان في مهمة عسكرية في باريس.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التعازي والمواساة.

ولقي خبر وفاة المطيري، تفاعلاً كبيراً ودشن النشطاء وسماً باسم الضابط الراحل: " #نافع_الخليفة_المطيري"، مقدمين التعازي لأهله وداعين له بالرحمة والمغفرة.

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من جانبه، توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بخالص العزاء إلى عائلة الخليفة المطيري، في وفاة الراحل.

وأضاف الغانم على تويتر: «خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الخليفة المطيري بوفاة ابنهم العميد ركن المهندس نافع الخليفة المطيري، بعد إصابته بفيروس كورونا، ونسأل الله جلت قدرته ان يرحم الفقيد برحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان».



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