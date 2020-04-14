دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبو تكشف عن هاتف Reno Ace 2 مع أسرع تقنية شحن لاسلكي

© Tech World قدمت بواسطة أوبو تكشف عن هاتف Reno Ace 2 مع أسرع تقنية شحن لاسلكي

هاتف Reno Ace 2 يحمل أسرع تقنية شحن لاسلكي متوفرة على الهواتف الذكية في السوق حتى الوقت الحالي.

أعلنت شركة أوبو الصينية عن هاتفها الجديد، Reno Ace 2، والذي يأتي بمزايا عالمية تتمثل أهمها في تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقوة 40 واط لتكون السرعة الأكبر في سوق الهواتف الذكية المتاحة للمستخدمين حول العالم حتى الآن، وذلك بفضل تقنية الشحن التي طورتها AirVOOC.

تتميز شركة أوبو بكونها أحد أهم اللاعبين في تقنيات الشحن السريع بالهواتف الذكية السلكية واللاسلكية، وهاتفها الجديد يثبت هذا الأمر.

وبالحديث عن تقنية الشحن اللاسلكي السريع AirVOOC فهي الأسرع حتى الآن بالسوق مع 40 واط وبفارق بالسرعة عن الآخرين.

يدعم هاتف Reno Ace 2 كذلك تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط وهي الأسرع بسوق الهواتف الذكية.

ويمتلك هاتف أوبو الجديد بطارية 4,000 ملي أمبير/ ساعة، لكن مع تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 يمكن شحنها بالكامل خلال 30 دقيقة فقط، ومع تقنية الشحن اللاسلكي AirVOOC يمكن شحنها خلال 56 دقيقة.

مزايا أخرى رائدة

ويضيف الهاتف شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ نوع AMOLED مع سرعة تحديث 90 هرتز في الثانية واعتماد لتقنية HDR10+.

كما يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل على شكل ثقب في الشاشة على الطرف الجانبي، بجانب 4 كاميرات خلفية مع عدسات بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وعدستين بدقة 2 ميجابكسل إحداهما لتأثيرات الإضاءة والأخرى لصور البورتريه.

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وبجانب الشاشة عالية الدقة والكاميرات القوية، يضيف الهاتف تقنية Dolby Atmos مع مكبرين صوتيين أعلى وأسفل الهاتف لتحسين تجربة الصوت.

خيارات شراء وتوافر Reno Ace 2

يأتي الهاتف مع معالج سنابدراجون 865 مع ذاكرة رام من نوع LPDDR4X وبسعة 8 جيجابايت وقرص تخزين مع سعة 128 جيجابايت أو ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

ويتوفر Reno Ace 2 بسعر 570$ لنسخة 1280 جيجابايت و8 جيجابايت رام وبسعر 650$ لنسخة 2560 جيجابايت ورام 12 جيجابايت.

فيما يمكن شراء الشاحن اللاسلكي الجديد للحصول على أسرع شحن مقابل 35$، على أن يتاح الهاتف والشحن في 20 أبريل.

المصدر:

Oppo

التدوينة أوبو تكشف عن هاتف Reno Ace 2 مع أسرع تقنية شحن لاسلكي ظهرت أولاً على عالم التقنية.