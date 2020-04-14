دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف توفر لأطفالك إنترنت آمن في العزل المنزلي؟

مع تعليق الدراسة في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وجد الأطفال أنفسهم عالقين في منازلهم، خاصة مع فرض العديد من الدول على مواطنيها العزل المنزلي لمكافحة الفيروس الخطير.

تطبيقات توفر إنترنت آمن لأطفالك في فترة العزل المنزلي

ولأن أغلب الآباء بدورهم صاروا يعملون من منازلهم هذه الأيام لنفس هذه الأسباب، وفي ظل إنشغالهم بعملهم، فقد صار من الضروري لهم توفير وسائل يضمنون بها وجود إنترنت آمن لأطفالهم، خاصة وأن معظم أطفال هذا الجيل صار اعتمادهم الرئيسي على الإنترنت للترفيه.

وقد قام موقع سبوتنيك عربي بنشر إنفوجرافيك تحتوي على مجموعة من أهم التطبيقات التي يُنصح بها أولياء الأمور لمراقبة الإنترنت لأطفالهم، وضمان كونه آمنا لهم:

© alqiyady كيف توفر لأطفالك إنترنت آمن في العزل المنزلي؟

وفي سياق آخر، فرغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من الدول حول العالم، إلا أن الفيروس الشرس مازال يواصل انتشاره في الكثير من المناطق، ويصيب آلاف الأشخاص، ويحصد أرواح العشرات، بشكل يومي.

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أعراض فيروس كورونا

ومنذ ظهور فيروس كوفيد-19 أواخر ديسمبر الماضي في الصين، بدأت منظمات الصحة العالمية في نشر الأعراض الرئيسية التي تصاحب هذا المرض القاتل، وأبرزها: الحمى، السعال، ضيق التنفس.

تدابير وقائية ضد فيروس كورونا

كما نصحت هذه المنظمات بالقيام بعدة تدابير وقائية لتجنب الإصابة بعدوى، والتي تشمل: غسل اليدين بالماء والصابون، الابتعاد عن التجمعات، البقاء في المنزل بقدر الإمكان.

إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورنا

كما اتخذت العديد من الدول حول العالم عدة إجراءات احترازية كمحاولة للسيطرة على الفيروس الخطير، والتي تتضمن: تعليق الطيران، فرض حظر التجول.

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فيروس كورونا حول العالم

جدير بالذكر أنه قد تم تسجيل أكثر من مليون و800 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم حتى الآن، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين، والذين تجاوزوا حاجز الـ 500 ألف حالة.

فيما حلت إسبانيا في المركز الثاني بعدد مصابين بلغوا أكثر من 161 ألف شخص، ثم إيطاليا بإصابات بلغت أكثر من 152 ألف شخص.

أما الصين التي بدأ منها ظهور الفيروس القاتل أواخر العام الماضي، فقد جاءت في المرتبة السادسة من حيث عدد الإصابات، والذين وصلوا فيها إلى أكثر من 83 ألف حالة.

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وبحسب ما ذكرته إحصاءات طبية، فقد بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 114 ألف شخص، فيما تعافى من الفيروس الخطير أكثر من 420 ألف شخص.المزيد:

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