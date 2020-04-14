كورونا.. ارتفاع الإصابات في قطر إلى 3428

الدوحة / الخليج 365
أعلنت قطر الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و428، منها 7 وفيات و373 حالة تعاف.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، أن "حالات الإصابة الجديدة تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة".
وذكرت أنه تم "تسجيل 39 حالة جديدة تماثلت للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا في دولة قطر إلى 373 حالة".
وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و936 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 459 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
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