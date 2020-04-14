الكويت تسجل ثالث وفاة بفيروس كورونا

الكويت / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل وفاة ثالثة بفيروس كورونا، إضافة إلى 55 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 1355 بينهما 176 حالة تماثلت للشفاء، وفق ما أفاد المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكويت.

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وأضاف "السند" أنه تم "تسجيل وفاة مواطنة (79 عاما) كانت تتلقى العلاج في العناية المركزة منذ 4 أيام، و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

ولفت إلى تماثل 26 حالة للشفاء ما رفع إجمالي المتعافين إلى 176، مبينًا أن حالة 9 من المصابين "حرجة".

وسبق أن سجلت الكويت وفاة لمواطن الإثنين، ومقيم هندي مطلع الشهر الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.