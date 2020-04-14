كورونا.. وفاة في لبنان و75 إصابة بالمغرب

بيروت، الرباط / ريا شرتوني، خالد مجدوب / الخليج 365

سجل لبنان، الثلاثاء، وفاة بفيروس كورونا رفعت الإجمالي إلى 21، فيما أعلن المغرب ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى 1838، عقب الكشف عن 75 إصابة.

ففي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة بالفيروس، ما يرفع الإجمالي إلى 21.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 9 إصابات بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 641.



وضمن الإجراءات الاحترازية من كورونا، فرضت وزارة الداخلية الأسبوع المنصرم، قيودا لتخفيف حركة السيارات والشاحنات في الطرقات على مدار أيام الأسبوع.



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وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى 1838، عقب الكشف عن 75 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 126.



وقالت الوزارة، عبر الموقع الرسمي الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 210، بعد تماثل 7 حالات للشفاء.



وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، إلى غاية 20 من أبريل، ضمن تدابير السيطرة على الفيروس.



وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و934 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 457 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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