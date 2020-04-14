صنعاء.. سيول تغرق أسواقا وتجرف شخصين وعشرات المركبات

اليمن / الخليج 365

أفاد سكان محليون، الثلاثاء، بأن سيولا ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت العاصمة اليمنية صنعاء مساء الإثنين، وتسببت في إغراق أسواق تجارية، وجرف عشرات المركبات.

وأضاف السكان، في أحاديث هاتفية مع الخليج 365، أن سيولا تدفقت بشكل هائل في شوارع صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، ما أدى إلى ارتفاع مستوى المياه وإغراق أسواق وبسطات ومحال تجارية في عدة أحياء، بينها شميلة وحزيز والسبعين والخفجي.

ولفتوا إلى أن السيول جرفت عشرات من مركبات المواطنين، فيما تضررت منازل لهم، وارتفع مستوى المياه فيها.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، أن السيول جرفت شخصين في مديرية السبعين، وكادت أن تتسبب في غرق أسرة كاملة.

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ونقلت الوكالة عن مدير مديرية السبعين محمد مطهر الوشلي، قوله إنه "تم إسعاف الأسرة إلى أحد مستشفيات العاصمة، إضافة إلى إجلاء كثير من الأسر، إثر دخول السيول إلى منازلها".

وأضاف الوشلي أن "عمليات الإجلاء والإنقاذ متواصلة، فيما هناك أضرار بكثير من المنازل".

وفي بيان له اليوم، توقع المركز الوطني اليمني للأرصاد، استمرار هطل الأمطار المتفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة القادمة، التي قد تكون أكثر غزارة من اليومين الماضيين، من محافظة لحج جنوبا، حتى صعدة في أقصى الشمال.

وأضاف أن المعطيات تشير إلى استمرار حالة عدم استقرار الطقس في أغلب محافظات البلاد.

وحذر المركز، المواطنين من الاقتراب من أماكن عبور السيول أثناء وبعد هطل الأمطار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.