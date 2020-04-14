ليبيا.. دعوات إلى أتباع حفتر بـ"العودة إلى حضن الوطن"

وليد عبد الله / الاناضول

دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، فجر الثلاثاء، من غرر بهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الانسحاب والعودة لحضن الوطن، مباركا الانتصارات التي حققها الجيش خلال الساعات الأخيرة في عدد من مدن غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس (هيئة نيابية استشارية) غداة هجوم مباغت لقوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، على الساحل الغربي؛ تمكنت خلاله من تحرير 8 مدن كانت بقبضة ميليشيا حفتر يبلغ إجمالي مساحتها 3 آلاف كلم مربع، ومصادرة كمية أسلحة ضخمة كانت بحوزة الميليشيا.

ووجه المجلس نداءً "لكل من غرر بهم المجرم حفتر للمشاركة في عدوانه (..) طمعًا في الاستيلاء على السلطة على حساب الليبيين ودمائهم".

وقال لهم إنهم "لا يملكون إلا خيارين لا ثالث لهما؛ إما الانسحاب والعودة لحضن الوطن والانصياع لسيادة الدولة، أو ملاقاة مصير محتوم مع المجرم حفتر الذي يقودهم إلى حرب خاسرة".

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وبارك المجلس الانتصارات التي حققتها الجيش في المنطقة الغربية الإثنين.

وقال إنها "تدل على حجم الإصرار والعزيمة التي تمتلكها قواتنا لصد عدوان المجرم حفتر ومرتزقته متعددي الجنسيات وطردهم وتحرير كامل تراب الوطن وبسط سيادة الدولة فوق كل شبر من أرضه وسمائه وبحره".

والإثنين، سيطرت قوات الوفاق الوطني ضمن عملية "عاصفة السلام" على 8 مدن أبرزها صبراته وصرمان وعلى كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة، مقر الحكومة.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة الليبية، مؤخرًا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.