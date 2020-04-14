كورونا العراق.. فرض حظر تجول شامل في البصرة وبابل

بغداد / علي جواد / الخليج 365

بدأت قوات الأمن العراقية، الثلاثاء، فرض حظر شامل لتجوال الأفراد والمركبات في محافظتي البصرة وبابل جنوب البلاد حتى إشعار آخر، لاحتواء فيروس كورونا.

وللمرة الأولى، تفرض محافظتا البصرة وبابل حظرا شاملا على سير الأفراد والمركبات منذ بدء أزمة كورونا.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في رسالة صوتية موجهة إلى جميع القوات الأمنية، إنه "بتوجيه من قائد عمليات البصرة (يتبع الجيش)، تقرر فرض حظر شامل للتجوال ودخول القطعات العسكرية في الإنذار ج، منذ فجر الثلاثاء وحتى إشعار آخر".

والإنذار "ج" هي أقصى حالة طوارئ، وتحتم على جميع أفراد قوات الأمن والجيش والقيادات العسكرية التواجد في مقارهم ومناطق مسؤولياتهم، وفرض إجراءات أمنية مشددة مع الاستعداد لأي طارئ أمني.

من جهتها، اتخذت محافظة بابل الخطوة ذاتها.

وقالت خلية الأزمة في المحافظة، في بيان لها، إنه تم فرض حظر تجوال شامل وحالة الإنذار "ج" في المحافظة حتى إشعار آخر.

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وأضافت أن "القوات الأمنية شددت من فرض حظر التجوال حفاظا على سلامة المواطنين".



وحتى الإثنين، كانت البصرة وبابل تخضعان كباقي المحافظات إلى حظر للتجوال على سير المركبات، فيما يسمح للأفراد بالتبضع والخروج للحالات الطارئة.

وتخضع جميع المدن العراقية لحظر تجوال على سير المركبات منذ مارس/ آذار وحتى 18 أبريل/ نيسان الجاري، مع السماح للمدنيين بالتبضع.

وأعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل وفاتين، و26 إصابة بكورونا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1378، منها 78 وفاة.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و926 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 452 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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