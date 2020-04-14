كورونا.. وفاة سابعة في البحرين و86 إصابة في عمان

أبوظبي، مسقط / الخليج 365
أعلنت البحرين الثلاثاء، تسجيل سابع وفاة بفيروس كورونا و63 إصابة، فيما أعلنت سلطنة عمان تسجيل 86 إصابة جديدة.
وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إنها سجلت وفاة و63 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 1392، منها 7 وفيات و591 حالة تعاف.
وأوضحت أن هناك 4 إصابات في حالة "حرجة".
وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 813، بينها 4 وفيات و130 حالة تعاف.
وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و926 ألفا، توفي منهم أكثر من 119 ألفا، فيما تعافى أكثر من 452 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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