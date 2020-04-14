

أشاد النيجيري أحمد موسى لاعب الفريق النصراوي بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السعودية من أجل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي تصريحات صحفية، قال موسى“الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في السعودية، أنا أعيش براحة مع عائلتي في السكن الخاص بي، وأمارس تدريباتي بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية وذلك للحفاظ على لياقتي، في حال عادت الأنشطة الرياضية في أي وقت”. وأضافأنا ملتزم بعقد احترافي مع النادي تبقى فيه موسمان، وسأعود إلى الرياض مجددًا متى ما طلبت الإدارة ذلك”. وأوضح أردت الذهاب إلى نيجيريا من أجل قضاء بعض الوقت مع عائلتي وإخوتي، وقمت بالترتيبات اللازمة مع السفارة. انشر الخبر : زر الذهاب إلى الأعلى "موسى" أعيش براحة مع عائلتي - صحيفة الخليج الإلكترونية

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