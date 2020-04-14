الكويت تسجل 55 إصابة جديدة بـ #كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند الیوم الثلاثاء تسجیل 55 حالة

إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 1355 مع تسجیل حالة وفاة جدیدة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن حالات الإصابة الجدیدة ھي ثلاث حالات مرتبطة بالسفر حالتان لمواطنین كویتیین مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة و حالة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وھي جمیعا قادمة من رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأضاف أن ھناك 43 حالة مخالطة لحالات ثبتت إصابتھا بالفیروس ھيحالتان لمواطنین كویتیین و26 حالة لمقیمین من

الجنسیة الھندیة وأربع حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة وثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة و ثلاث حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة و حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الإیرانیة وحالة واحدة لمقیم من الجنسیة النیبالیةو حالة واحدة لمقیم من الجنسیة الأفغانیة وحالة واحدة لمقیم من الجنسیة الفلبینیة وحالة واحدة لمقیم من الجنسیة الصینیة. انشر الخبر :

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