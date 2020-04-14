الاتحاد_الآسيوي يؤجل مباريات #مايو و #يونيو لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل جميع مبارياته ومسابقاته المقرر إجراؤها في شهري مايو ويونيو إلى إشعار آخر بعد استمرار التدابير الوقائية وقيود السفر التي فرضتها بضع حكومات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد القاري في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء “كواحد من أوائل الاتحادات القارية في كرة القدم العالمية التي تتخذ تدابير احترازية في ضوء تفشي COVID-19، يعزز القرار الأخير التزام الاتحاد الآسيوي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والفرق المشاركة والمسؤولين والجماهير وكافة الأطراف المعنية”.

وكان الاتحاد الآسيوي يراقب عن كثب جائحة COVID-19 وكان أجل في وقت سابق مبارياته في مارس وأبريل بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في دلهي والدوحة ودبي وكوالالمبور.

وأضاف البيان “سيستمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المشاركة والتشاور مع الاتحادات الأعضاء المشاركة في مسابقتي الأندية وسيستكشف جميع الخيارات الممكنة من أجل إكمال دوري أبطال آسيا 2020 ومراحل كأس الاتحاد الآسيوي”.