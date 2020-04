سلطنة_عمان تسجل 86 إصابة جديدة بــ #كورونا

The red, white and green flag of Oman. Oman. ca. 1970-1995 Oman

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة813 حالة و 4 حالات وفاة. وأكدت الوزارة أن ست حالات جديدة قد تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء 130 حالة.