ارتفاع بأسعار النفط

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بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خفض الإنتاج بعشرين مليون برميل في اليوم؛ أي ضعف ما اتفقت عليه “أوبك” وحلفاؤها في وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء.
وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 22.56 دولارًا؛ أي بارتفاع بنسبة 0.67%، نحو الساعة 3.20 بتوقيت غرينتش.
وعادَلَ سعر برنت بحر الشمال تسليم يونيو 32.15 دولارًا، متقدمًا بنسبة 1.29%.
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