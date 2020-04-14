2082 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و170 حالة وفاة

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170؛ ليصل إلى 2969.