سلطنة عُمان تسجّل 86 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح الثلاثاء، تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩.
وقالت: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (813) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.
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