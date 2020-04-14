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وأضافت القيادة، أن العملية تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، منوهة إلى أن المزيد من التفاصيل يعلن لاحقاً.
وشهد شارع حيفا أمس الأول، الأحد، جريمة راح ضحيتها رجل قتل على يد زوجته وعشيقها، بعد قيامها بضربه بأداة حادة في الرقبة، وإحراق جثته بعد سكب مادة البنزين عليها.
وألقت الأجهزة الأمنية، يوم أمس الاثنين، القبض على الزوجة، فيما تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا اطلعت عليها مراسلتنا، للحظة اعتقال الجانية، وأثر مكان الجثة التي تفحمت تماما دون أن يبقى لها أثر سوى رماد الحريق.
وأثارت الجريمة، غضب الشارع العراقي، واستيائه، لتكون ثالث قضية رأي عام تثير ضجة في البلاد، مع اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد شخصين منتسبين في الأجهزة الأمنية، بمحافظة كركوك، شمالي البلاد، وقضية إحراق "ملاك الزبيدي" إثر مشاكل عائلية مع زوجها بمحافظة النجف، جنوب العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ذبح رجل على يد زوجته وعشيقها... انطلاق عملية أمنية وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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