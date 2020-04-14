قوات الأمن السعودية تواصل ملاحقتها لصالونات الحلاقة المنزلية... فيديو وصور

ضبطت بلدية محافظة صامطة في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية مقيمين بعد مخالفتهما قرار إغلاق صالونات الحلاقة، واتخاذهما من سكنهما مقرا لاستقبال الزبائن، وذلك في مداهمة تفتيشية.

وأحيل الحلاقان للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" بإغلاق صالونات الحلاقة في أغلب دول العالم، خوفا من انتقال الفيروس بسبب تقارب الأفراد أثناء عملية الحلاقة، ما أرغم الكثيرين على القيام بالحلاقة المنزلية، برغم مخاطرها ونتائجها السيئة.