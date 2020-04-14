طائرة تجسس أمريكية تحلق واستنفار عسكري في كوريا الجنوبية بعد "صواريخ الشمال"

وتم رصد طائرة "EP-3E" تابعة للبحرية الأمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية حوالي الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت سيئول)، وفقا لما أفاد به موقع "إير كرافت" متعقب حركة الطيران على حسابه على موقع تويتر.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قصيرة المدى مضادة للسفن تجاه البحر الشرقي اليوم.

وأضافت أن المقذوفات التي يفترض أنها صواريخ "كروز سطح - سفينة"، أُطلقت باتجاه الشمال الشرقي من المناطق القريبة من بلدة مونتشون الساحلية الشرقية في حوالي الساعة السابعة صباحا، مضيفة أنها حلقت لمسافة حوالي 150 كيلومترا.

وذكرت أن "الجيش يراقب الوضع عن كثب لاحتمال عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضع الاستعداد".

وأضافت "إلى جانب إطلاق الصواريخ، أطلقت كوريا الشمالية أيضا صواريخ جو - أرض من الطائرات المقاتلة من طراز "سوخي" فوق مدينة وونسان الساحلية الشرقية.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كان الزعيم كيم جونغ-أون قد أشرف على عمليات الإطلاق الأخيرة.

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يأتي هذا في ليلة الذكرى رقم 108 لميلاد الزعيم الراحل كيم إيل سونغ، وهو مؤسس الدولة الشيوعية وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

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ويُحتفل بذكرى ميلاد القائد المؤسس في كوريا الشمالية كواحد من أكبر الأعياد الوطنية، وعادة ما تُجري بيونغ يانغ أحداثا عسكرية ضخمة احتفالا بهذا اليوم.

ويسعى الشمال لتعزيز قدراته الدفاعية وقد أجرى سلسلة من إطلاق مقذوفات يعتقد أنها صواريخ بالستية قصيرة المدى، في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات النووية.

ويعد الإطلاق الصاروخي الأخير خامس اختبار من نوعه يقوم به الشمال على سلاح رئيسي خلال العام الجاري. وقد نفذ الشمال عمليات الإطلاق الصاروخية الأربعة السابقة في شهر مارس/آذار الماضي.

ويأتي ذلك الإطلاق وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، منذ انهيار قمة هانوي التي جمعت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام، نظرا لفشل الطرفين في تقليل الاختلاف في وجهات النظر حول الخطوات التي يجب على الشمال أن ينتهجها لنزع سلاحه النووي، مقابل الحصول على تنازلات من الجانب الأمريكي بما فيها تخفيف العقوبات.