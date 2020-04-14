وقف دخول وخروج الإبل من وإلى السلطنة حتى إشعار آخر

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة الأبل © Al Shabiba قدمت بواسطة الأبلمسقط - الشبيبة أعلنت وزارة الزراعة و الثروة السمكية في حسابها الرسمي على "تويتر" عن وقف دخول وخروج الإبل من وإلى السلطنة بدءً من يوم الخميس الموافق ١٦ ابريل ٢٠٢٠م و حتى إشعار آخر ، وفق البيان المرفق. بيان وزارة الزراعة

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