ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا فى الكويت لـ 3 حالات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة كويتية، بالإضافة إلى تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى ألف و355 حالة حتى الآن، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في المؤتمر الصحفي الـ37، والذى عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية- ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن حالة الوفاة الجديدة هي لمواطنة كويتية تبلغ من العمر 79 عاما، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من عدد من الأمراض المزمنة، وكانت تتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية الفائقة على مدار 4 أيام.

وأوضح أنه بالنسبة للإصابات الجديدة، فهناك 3 حالات مرتبطة بالسفر، منها حالتان لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، وجميعهم ممن خضعوا لرحلات الإجلاء والحجر المؤسسي الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى 43 حالة مخالطة.

وتابع أنه بالنسبة للحالات التي تحت قيد التقصي الوبائي، فقد بلغت 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، منها حالة واحدة لمواطن كويتي.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 26 حالة، منها 9 حالات في وضع حرج، و 17 حالة مستقرة، لافتا في الوقت نفسه إلى خروج 146 حالة من أماكن الحجر المؤسسي الصحي الالزامي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد القيام بكافة الاجراءات الوقائية تجاههم، على أن يستكملوا مدة الحجر الصحى الإلزامي المنزلي لمدة 14 يوما.

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وأشار السند إلى أن وزارة الصحة الكويتية، تواصل جهودها لاستقبال المواطنين الكويتيين القادمين من الخارج، والذين سيتم البدء في خطة إجلائهم اعتبارا من يوم 19 أبريل المقبل، وحتى يوم 7 مايو المقبل.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والتوصية بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

