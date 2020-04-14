شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: مساع لعودة 4462 مواطنا من العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية العراقية، أنه تم التنسيق مع عدد من البلدان لعودة قرابة 4462 عراقيا من العالقين بالخارج، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - فى تصريح وفقا لوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء - إن الوزارة نسقت مع (ماليزيا، السعودية، مصر، تركيا، الهند، روسيا، بيلاروسيا، الأردن والإمارات) لعودة العالقين.. مضيفا أن جميع السفارات تجمع أعداد الراغبين في العودة إلى حين إجلائهم جميعا من دول العالم.

وأشار إلى أن الوزارة دأبت على التعامل مع أزمة (كورونا) بمسؤولية مهنية ووطنية، عبر تفعيل دبلوماسية الاستجابة الوطنية، لتجاوز تحديات الظرف الطاريء، ولتعزيز مسار التواصل مع السفارات والملحقيات العراقية في الخارج.. لافتا إلى أن وزير الخارجية وجه باستنفار كل الامكانيات، لتحقيق استجابة سريعة، وتلبية احتياجات العراقيين العالقين في خارج البلاد.

من جانب أخر، أعلن مدير صحة "النجف الأشرف " العراقية رضوان الكندي، اليوم الثلاثاء، أعلن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد في محافظة النجف الأشرف ، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة فى المحافظة بإجراء ( 62) فحصا مختبريا .

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير صحة النجف قوله ، أن المجموع "التراكمي " للحالات المسجلة بالأصابة في محافظة النجف الأشرف بلغ 261 حالة "مؤكدة" ، فيما تم شفاء 164 حالة وتسجيل خمس وفيات .

وكانت وزارة النقل العراقية،أعلنت أمس الاثنين، انطلاق الطائرة طراز A320/YI-ARA التابعة لأسطول الناقل الوطني العراقي من مطار بغداد الدولى متوجهة إلى مطار جدة بالسعودية، وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها تعد الرحلة الاستثنائية الأولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية.