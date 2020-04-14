شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 252 سعوديا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة ضمن رحلات إجلاء الرعايا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة صباح اليوم 252 مواطنا سعوديا قادمين من العاصمة البريطانية لندن عبر مطار هيثرو الدولي ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة المواطنين في الخارج إلى أرض الوطن، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم ، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم ، وفق واس .



وكان في استقبال المواطنين القادمين على متن طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني ، وقد طبقت كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا ، وتضمنت "12" مرحلة تبدأ منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها ، حيث يتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة ، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب ، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة تتخذ هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، بالإضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الركاب.



وفي الخطوة الأخيرة يتم فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة في مسارات حسب وجهاتهم ، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم ، حيث يتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوماً بحسب الاجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا .

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وخصصت وزارة الصحة نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين ، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب ومن ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة ، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول ، وفي منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة "1.5م" على الأقل بين موظف الجمارك والراكب .



وكانت الرحلة قد غادرت العاصمة البريطانية في وقت متأخر من مساء أمس وكان في وداع المواطنين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، وفرق العمل المعنية بشؤون السعوديين في سفارة المملكة ، وتمت المغادرة بمتابعة من غرفة عمليات إدارة الأزمة في وزارة الخارجية وبنقل مباشر رصد كافة الإجراءات الإدارية والصحية التي هيأت المواطنين لركوب الطائرة .



وعبّر المواطنون القادمون عن سعادتهم الغامرة بوصولهم إلى أرض الوطن ، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما لاقوه من عناية واهتمام خلال فترة إقامتهم في الخارج وحتى وصولهم للمملكة .



وأثنوا على الإجراءات الميسرة والاهتمام من العاملين في المطار أثناء قدومهم ، واستقبالهم بكل حفاوة وترحيب ، وسط تطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا .