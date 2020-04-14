شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يسقط طائرة تركية جنوب العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة الإعلام الحربى - التابعة للجيش الوطنى الليبى، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية "مسيرة " بدون طيار ، جنوب العاصمة طرابلس، وذكرت الشعبة - في بيان مقتضب أورده موقع "بوابة أفريقيا " الليبي اليوم - أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية "مُسيّرة " أقلعت من قاعدة "معيتيقة " العسكرية وأسقتطها جنوب العاصمة.

وكان اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، أكد أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا لدعم التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية في ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، حيث تواصل تركيا دعمها للتنظيمات والميلشيات الإرهابية في طرابلس.

Advertisements

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، موضحا أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

وأعلن اللواء أحمد المسماري، أن قواته فقدت طائرة حربية ، خلال اشتباكات في منطقة الهيشة، مؤكدا مقتل طاقم الطائرة بالكامل، مشيرا إلى أن المعارك كانت ضارية ولكنها شهدت تكتيكات حربية، مؤكدا أن المعركة بدأت منذ 27 مارس الماضي، وستستمر خلال الأيام الماضية.

وفى وقت سابق وصلت مجموعة أخرى من المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا إلى ليبيا لمساعدة قوات حكومة الوفاق. وفقا لصحيفة أمن التركية، وفي تقرير جديد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قال المرصد إن 300 من المرتزقة السوريين من ثلاث جماعات مسلحة مدعومة من تركيا وصلوا إلى ليبيا يوم الجمعة.