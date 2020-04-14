وأوضحت النقابة أن التعويضات سيتم صرفها لكل عضو (بشري – أسنان – صيدلي – بيطري)، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل جمهورية مصر العربية ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل.
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وجددت النقابة مطالبتها لمجلس الوزراء بضرورة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 .
وطالبت النقابة الجهات المختصة بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقا لما تم الإعلان عنه عند بداية الجائحة.
وشددت النقابة على أن الفريق الطبي مازال يتحمل مسئولياته في الصفوف الأولى دفاعا عن الوطن ضد خطر الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الأطباء المصرية: صرف 100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفى بـ"كورونا" و20 ألف جنيه للطبيب المصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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