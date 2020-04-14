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وذكرت النشرة أنه، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، لم يعد أحد من اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية. كذلك ولم يقم الجانب الروسي خلال الفترة ذاتها بتنفيذ أي عمليات إنسانية وخيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يقوم خلال الــساعات الـ24 الأخيرة بإزالة الألغام على مساحة 2.3 هكتار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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