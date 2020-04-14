الجيش السوري يقوم خلال الــساعات الـ24 الأخيرة بإزالة الألغام على مساحة 2.3 هكتار

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موسكو - سبوتنيك. وفي هذا السياق، جاء في نشرة المركز الإخبارية على موقع وزارة الدفاع الروسية: "قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، وذلك في كل من مدينتي عربين ودوما وقريتي مزرعة محمود وحوش الفارة بريف دمشق وفي ومدينتي جاسم والحارة وبلدتي أنهول وكفر شمس بريف درعا، وبالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 29 عبوة ناسفة".

وذكرت النشرة أنه، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، لم يعد أحد من اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية. كذلك ولم يقم الجانب الروسي خلال الفترة ذاتها بتنفيذ أي عمليات إنسانية وخيرية.