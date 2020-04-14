قوات الأمن السعودية تجهض محاولة تهريب شخص... فيديو وصور

وكان مواطن، يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، قد حاول إيصال مواطن آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة، وكشفت محاولته إحدى النقاط الأمنية بالرس، وتم تحرير مخالفات تجول وقت المنع لهما، ثم إيقافهما.

واكتشف رجال الأمن محاولة التهريب عند نقطة أمنية في الرس، حيث تم تحرير مخالفات خرق حظر التجول لهما، ومن ثم تم إيقافهما. وفقا لـ "إرم نيوز".

وفي واقعة مشابهة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سعوديين في الطائف بعد مقطع فيديو متداول، أظهر مخالفتهما قرار حظر التجول.

وأظهر الفيديو شخصا وهو يوثق قيادته مركبة، ويذكر تطبيق "مرسول" للتوصيل، ثم قام بتصوير لحظة إخراج شخص آخر من الصندوق الخلفي للمركبة.