26 حالة شفاء جديدة من كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح اليوم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 176.
والأسبوع الماضي، قالت الحكومة الكويتية إن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ستظل معطلة حتى 26 أبريل.
وفرضت الحكومة العزل التام على منطقتين مزدحمتين سكانيا، هما جليب الشيوخ والمهبولة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الداخلية قولها إن "قرار عزل (المنطقتين) يأتي لفحص كل من يوجد فيهما وعلاجهم حتى لا يؤثر (انتشار الفيروس) على المناطق الأخرى في البلاد".
كما مددت حظر التجول الجزئي ساعتين إضافيتين في الصباح ليبدأ في الخامسة صباحا (14:00 بتوقيت غرينتش) ويستمر حتى السادسة مساء. وحثت وزارة الداخلية المواطنين على البقاء بمنازلهم حتى في غير ساعات الحظر.
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