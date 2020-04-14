شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية عادت إلى الارتفاع مع تسجيل عشر إصابات جديدة ليصل إجمالى الحالات الى 320.

وأضاف إبراهيم ملحم فى مؤتمر صحفى فى رام الله أن من بين المصابين طفلة عمرها سنة واحدة نقلت إليها العدوى من والدتها التى أصيبت بعد مخالطتها زوجها الذى نقلت اليه العدوى من ابنه.

وأوضح ملحم "هذا مؤشر لكيفية سلسلة انتقال المرض.. يجب كسر هذه السلسلة".

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وقال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية فى وزارة الصحة، إن الإصابات الجديدة موزعة بين 5 إصابات فى بلدة العيرزية وواحدة فى الخليل وأخرى فى جنين وثلاث إصابات فى قرية رافات.

وأضاف أن حالة واحدة فقط من بين المصابين موجود فى العناية المركزة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالتى وفاة منذ انتشار فيروس كورونا الشهر الماضى.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية يوم الإثنين إن حكومته أدخلت بعض التغييرات على الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا من بينها السماح لبعض المصانع بالعمل.