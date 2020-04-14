شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والصحة العالمية ترسلان طائرة مساعدات للصومال لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة مساعدات تحمل 27 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، منها 7 أطنان مساعدات من الإمارات و20 طنا من المنظمة، لمساعدة نحو 27 ألفا من العاملين في القطاع الطبي بالصومال في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال سفير الإمارت لدى الصومال سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، إن بلاده تضع على عاتقها مهمة تقديم كل ما في وسعها لتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز الجهود العالمية للحد من انتشار "كوفيد – 19"، مضيفا أن الامارات قامت منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد بإرسال شحنات المساعدات الطبية العاجلة إلى عدد من الدول، كما دعمت المنظمات الدولية المعنية وهيئاتها المتخصصة خاصة منظمة الصحة العالمية لإيصال المعونات الطبية لعدد كبير من الدول المحتاجة إليها. وأوضح الحمادي أن القدرات اللوجستية الكبيرة لدى الإمارات المتمثلة في النقل الجوي مكنتها من نقل المعدات والأجهزة الطبية وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة بشكل عاجل لآلاف العاملين في القطاع الطبي وتوفير ما يلزمهم لممارسة عملهم في علاج المرضى من الفيروس. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات الإماراتية للصومال منذ عام 2010 وحتى مارس 2020 بلغت 1.2 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون صومالي خاصة من فئة النساء والأطفال الأكثر احتياجاً، تمت على شكل منح لا ترد بنسبة 100%، وتبلغ أكثر من نصفها مساعدات تنموية بنسبة 58.3% بقيمة 695 مليون درهم. Advertisements

وكانت وزارة الصحة الصومالية، أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا فى البلاد، وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد فى تصريح له، أن المتوفى هو مسئول حكومى يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، بهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس فى الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة فى عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء.