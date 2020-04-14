شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و4 حالات وفاة وتماثل 6 حالات للشفاء ليصبح العدد الكلي للحالات المصابة المسجلة في السلطنة (813) وعدد من تم تعافيهم (130) حالة.

وطالبت وزارة الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - الجميع التقيد التام بإجراءات العزل حسب الإرشادات، وتهيب بجميع المواطنين والمقيمين التقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وكانت وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان، قررت استمرار تعليق الدراسة فى الكليات التقنية، على أن تبدأ (الاختبارات النهائية) للفصل الدراسى الثانى من خلال "التقييم بالواجبات الدراسية من 5 إلى 24 مايو فى جميع الكليات التقنية وفق جدول لكل المقررات يصدر من الكلية.

كما قررت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، أمس الإثنين، استبدال الاختبارات القصيرة المتبقية بواجبات دراسية أو تقارير يتم تسليمها من خلال البريد الإلكترونى أو منصات التعليم الإلكترونى المستخدمة بالكليات التقنية.

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وأوضحت وزارة القوى العاملة أن هذه الإجراءات جاءت نظرا للأوضاع الراهنة والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد - 19) بشأن استمرار تعليق الدراسة فى كافة المؤسسات التعليمية فى السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد بأهمية استمرار الجهود القائمة فى خدمة التعلم عن بعد عبر المنصات التعليمية.

وقررت الوزارة أيضا أن تبدأ الإجازة السنوية الصيفية لطلبة السنة التأسيسية ولطلبة البرامج التخصصية فى 8 يونيو2020، على أن يتم تسليم تقارير مشاريع التخرج من خلال البريد الإلكترونى أو عبر منصات التعليم الإلكترونى المتاحة فى الكليات التقنية، مؤكدة أنه ستتم عملية التقييم لمقررات البرنامج التأسيسى بعد استئناف الدراسة، بالإضافة إلى إلغاء الفصل الدراسى الثالث للعام الأكاديمى 2019 /2020.