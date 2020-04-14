الأسهم الآسيوية خضراء مع تراجع أقل من المتوقع لتجارة الصين في مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت بقوة مؤشرات الأسهم في آسيا اليوم مع صدور بيانات التجارة الصينية والتي جاءت أقل سوداوية من التوقعات، فقفز مؤشر شنغهاي 1.5% فيما صعد المؤشر هانج سينج 0.78%، بينما جاء الصعود القوي في طوكيو حيث قفز «نيكاي» 3.1%.

وتباطأ تراجع صادرات وواردات الصين في مارس /آذار بعد هبوط حاد في الشهرين السابقين فيما يبعد تعاف قوي للتجارة عدة أشهر مع توقف أنشطة عدد كبير من الاقتصادات وتقلص الطلب العالمي بشدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتنفست الأسواق المالية الصعداء بعدما أظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء تراجع الشحنات المتجهة للخارج من الصين في مارس /آذار 6.6% على أساس سنوي في تحسن من 17.2 في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط مع إسراع مصدرين بتنفيذ طلبيات متراكمة بعدما أرغمت الحكومة الشركات على وقف الإنتاج.

توقعات المحللين

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وكانت توقعات المحللين بهبوط الشحنات 14% مقارنة بها قبل عام. ورغم أن بيانات التجارة لم تكن بالسوء الذي توقعه البعض، يقول محللون إن توقعات الصادرات والنمو الكلي تظل قاتمة فيما أدت الجائحة لتوقف أنشطة في أنحاء العالم.

وأظهرت البيانات هبوط الواردات 0.9% مقارنة بها قبل عام مقابل توقعات السوق بانخفاض 9.5%، وعزت الجمارك ذلك لتحسن الطلب العالمي. ونزلت الواردات أربعة بالمئة في أول شهرين من العام. ويتوقع معظم المحللين أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام التي من المقرر صدورها يوم الجمعة انكماشا وهو أول تراجع فصلي منذ عام 1992 على الأقل.

وول ستريت

ويوم أمس الإثنين، هبط المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز500 للأسهم الأمريكية بعدما سجلا مكاسب قوية الأسبوع الماضي، بينما تستعد الشركات الأمريكية لإنطلاق موسم الأرباح الفصلية الذي من المتوقع أن يكون صعبا بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن مكاسب لأسهم أمازون ساعدت المؤشر ناسداك على أن يغلق مرتفعا.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 328.60 نقطة، أو 1.39%، إلى 23390.77 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 28.19 نقطة، أو 1.01%، ليغلق عند 2761.63 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 38.85 نقطة، أو 0.48%، إلى 8192.43 نقطة.