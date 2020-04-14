شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ستظل في حالة إغلاق عام حتى 7 مايو على الأقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن من المقرر أن يعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب يوم الخميس استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى السابع من مايو/أيار على الأقل.

كان راب قال الاثنين إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليا قبل أن تتأكد من سلامة القرار.

ويتولى راب مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19.

وسجلت المملكة المتحدة 11329 حالة وفاة في المستشفيات في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا وفقا لما جاء في بيان وزارة الصحة الاثنين.

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