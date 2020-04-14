«ماراثون ثقافي» لـ «الخارجية» عبر الإنترنت

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تنظم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ندوة «الماراثون الثقافي» بعد غد الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يوجه زكي أنور نسيبة وزير دولة، المشرف العام على الندوة، رسالة عالمية تدعو إلى الوحدة والتضامن؛ استجابة لهذا الوقت الصعب الذي تواجهه جميع شعوب العالم.
وقال: «تدعو الأزمة الصحية العالمية الحالية إلى توحيد جهودنا، ونأمل أن تشهد هذه المبادرة الثقافية المُتميّزة نجاحاً لافتاً مع أسماء لامعة في عالم الفنون والثقافة حول العالم»
ويشارك في الندوة الثقافية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في 12 دولة أوروبية وآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، جنباً الى جنب مع مديري المتاحف والفنانين وأخصائي التصميم والمؤسسات الثقافية؛ لمناقشة تأثير جائحة «كوفيد-19»؛ حيث سيتم استعراض الحلول والرؤى المستقبلية التي يمكن للعالم من خلالها العودة من جديد والتخلّص من آثار الأزمة.
ويعكس هذا الماراثون الثقافي جهود الإمارات؛ لدعم الثقافة ومجتمع الفنون، كما يأتي كنقطة التقاء لمحترفي الفنون في جميع أنحاء العالم من خلال اتصال مباشر فيما بينهم عبر الإنترنت خلال هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها العالم بأسره؛ لاستكشاف الطرق المناسبة وإيجاد حلول للتعافي والعودة بقوة بعد انقضاء الأزمة.
يبدأ الماراثون في الساعة التاسعة صباحاً (بتوقيت الإمارات) في المعرض الوطني بسنغافورة؛ حيث تتمّ مناقشة كيفية إعادة تصوّر المدن كمراكز ثقافية ثم ينتقل الحوار إلى بقية العواصم الآسيوية والأوروبية والأمريكية.
وتتم المشاركات في هذه الندوة عبر «تويتر» ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
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