© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
ووصف البيان أردوغان بأنه "عراب للإرهاب"، مشيرا إلى أنه أرسل إلى حكومة الوفاق "المرتزقة الأجانب، والطائرات المسيرة التي تقصف الأبرياء من أبناء شعبنا، والسفن التي تحمل كل أنواع الأسلحة والذخائر، والصواريخ والمدرعات، ويزج بأبنائكم من الجيش التركي في مساندة وتدريب العصابات الإجرامية لقتل الليبيين".
وخاطب البيان الشعب التركي قائلا: "أبناؤكم يقاتلون جنبا إلى جنب مع الإرهابيين والمطلوبين الدوليين، ليعودوا إلى تركيا في توابيت بسبب أطماع أردوغان وأوهامه، وكذلك حزبه الذي جعل الأراضي التركية مأوى لقيادات الجماعات الإرهابية ومنطلقا لتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".
ورأت خارجية الحكومة الليبية المؤقتة أن الأمل لا يزال باق "في شعب تركيا بكل مكوناته من مواطنين وسياسيين وأحزاب معارضة ووسائل إعلام مستقلة، لإنقاذ تركيا من قبضة هذا الديكتاتور الذي أساء إلى كل الأتراك بسياساته وأطماعه حتى أصبح يمثل خطرا على دولة تركيا نفسها، وذلك ما يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية المتاحة".
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن فجر اليوم، إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية بالعاصمة طرابلس، كما أعلنت قوات الجيش، أن الدفاعات الجوية قامت بإسقاط طائرتين تركيتين من دون طيار، يوم الجمعة االماضي، قرب مدينتي ترهونة والعزيزية غربي البلاد، تابعة لقوات حكومة الوفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الليبية المؤقتة توجه رسالة إلى الشعب التركي... هذا ما أرسله "عراب الإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.