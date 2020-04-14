دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف ترسل رسائل على واتسآب دون تسجيل رقم المرسل إليه؟

كشفت تقارير تقنية حديثة أن تطبيق واتسآب يتيح عدة طرق يمكنك من خلالها إرسال رسائل إلى أشخاص لا ترغب في تسجيل أرقامهم على هاتفك.

وبحسب هذه التقارير، فإن في كثير من الأحيان لا يرغب البعض في الاحتفاظ بأرقام أشخاص معينين على هواتفهم، إلا أنه بسبب حاجتهم لتبادل رسائل على واتسآب معهم، وهو ما كان يضطرهم لإضافتها.

خاصية خفية في واتسآب لحذف الرسائل ذاتياً بشكل نهائي alqiyady 1 خاصية خفية في واتسآب لحذف الرسائل ذاتياً بشكل نهائي

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3 طرق لإرسال رسائل واتسآب دون تسجيل رقم المرسل إليه

ولكن تطبيق المراسلة الفورية الشهير يتيح لمستخدميه إمكانية إرسال رسالة إلى أي شخص دون إضافة رقمه إلى هاتفهم، وبطريقة مضمونة يتأكدون بها من وصول الرسالة إلى المرسل إليه.

وفيما يلي نتعرف على 3 طرق مختلفة والتي تتيح لك بسهولة إرسال رسائل واتسآب إلى أي شخص دون أن تضطر لتسجيل رقم هاتفه على جهازك:

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الطريقة الأولى:

يمكنك أن تقوم بإرسال رسالة إلى المرسل إليه من خلال رابط wa.me، حيث تعد هذه أسهل طريقة لإرسال رسالة على واتسآب إلى أي شخص دون إضافة رقم هاتفه.

كل ما عليك هو وضع هذا الرابط https://wa.me/Number في متصفحك، ثم تستبدل كلمة Number برقم المرسل إليه مع وضع رمز الدولة التي يتواجد بها.

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© alqiyady كيف ترسل رسائل على واتسآب دون تسجيل رقم المرسل إليه؟

الطريقة الثانية:

هذه الطريقة تعتمد على استخدام تطبيق click to chat المتوفر على متجر غوغل بلاي، وبعدما تقوم بتثبيته على هاتفك، افتح التطبيق ثم أدخل رقم الهاتف المرسل إليه، وقم بعدها بإرسال الرسالة التي ترغب فيها.

© alqiyady كيف ترسل رسائل على واتسآب دون تسجيل رقم المرسل إليه؟

الطريقة الثالثة:

في هذه الطريقة عليك استخدام تطبيق الاتصال الموجود على هاتفك، ثم إعداد الرقم الذي ترغب في الاتصال به، والضغط عليه مطولاً لتحديده، وعندما تظهر لك النقاط الثلاث بجوار الرقم، يمكنك وقتها اختيار واتسآب، حيث تستطيع حينها إرسال رسالة إليه دون أن تسجله على هاتفك.

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