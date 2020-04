دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady سلسلة هواتف HUAWEI P40 بميزات تصوير فوتوغرافي وتصوير فيديو احترافية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة هواوي عن إصدار سلسلة هواتف HUAWEI P40 والتي تشمل HUAWEI p40 pro و HUAWEI P40 Pro+ وهي أحدث مجموعة من الهواتف الذكية التي أصدرتها الشركة والتي تتميز بتصميمات متطورة مع كاميرات قوية جداً ستغير نظرتك للتصوير الفوتوغرافي في الهواتف المحمولة، شاهد ميزات التصوير باستخدام هذه المجموعة من الهواتف ثم تابع القراءة…

* التصوير في هاتف HUAWEI P40

تتمتع سلسلة HUAWEI P40 بمستشعر كبير بقياس 1/1.28 بوصة

مع حجم 2.44 للبكسل لتعزيز استهلاك الضوء بشكل كبير مما يُحسن

من أداء الهاتف اثناء التصوير في الإضاءة المنخفضة.



تم دعم هواتف HUAWEI P40 بمعالج Kirin 990 إلى جانب

تقنية الجيل الخامس 5G فائقة السرعة و Wi-Fi 6 plus وقد تم اضافة

شاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow التي توفر انسيابية

واستجابة رائعتين.



صرح الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ريتشارد يو أن هذه السلسلة الجديدة

من هواتف هواوي بي 40 ستجعل المستخدم يشعر بأنه يمتلك جهاز تصوير

شبيه بالكاميرات التي يستخدمها المحترفين، مما يجعل هذه السلسلة من أفضل

ما قدمته تكنولوجيا الهواتف الذكية الحالية.

وقد أفاد السيد ريتشارد بأن سلسلة HUAWEI P40 سوف تغير نظرة

المستخدمين نحو الهواتف الذكية، وهذا لأن نظام الكاميرا الثلاثية والرباعية

ذات نظام ULTRA WERSION LECIA، تمنح المستخدم نتائج

مذهلة مع عدسات ذات زاوية واسعة للغاية ومقربة، كما يتميز الهاتف

بكاميرا فائقة الدقة مع تقريب SuperXension 50x مما يتيح للمستخدم

مشاهدة مواضيع لم يسبق له ان رآها عن هذا القرب…

بالنسبة لسينسور HUAWEI ULTRA VISION فهو أكبر مستشعر COMOS

قدمته هواوي حتى الآن، فهو يدعم تجميع وحدات البكسل ليصل إلى 2.44 ميكرومتر،

مع ميزة التركيز التلقائي الكامل، بينما يُعزز محرك HUAWEI XD Fusion

إنتاج التفاصيل في جميع ظروف الإضاءة المتوفرة في المكان.

* هواتف هواوي بي 40 برو و P40 Plus

يعمل هاتف HUAWEI P40 PRO على تقريب الأشياء البعيدة وهذا من خلال

تقريب بصري يصل إلى 5X وزوم X10، وتشمل الكاميرا المقربة البصرية في 5X

في هذا الهاتف مع ألوان RYYB وهذا لتعزيز امتصاص الضوء وتحسين جودة

اللقطات المكبرة.



كما يحتوي الجهاز على SuperZoom 100x، مع منظار جديد يعكس الضوء

خمس مرات مما يوسع مسار الضوء بنسبة 178% لدعم التكبير البصري الحقيقي،

كما تعمل كاميرا هاتف HUAWEI P40 PRO بتقنية الذكاء الاصطناعي

وهذا لتحسين استقرار الصور والفيديوهات بشكل كبير.



تحتوي هواتف HUAWEI P40 PRO و HUAWEI P40 PRO PLUS

على مستشعر لدرجة حرارة اللون مما يسمح بإنتاج لون ونسيج البشرة بدقة

خلال التصوير، وهذا ما يُحسن الصور الشخصية من خلال تعزيز الإضاءة والتفاصيل،

كما يحتوي كل من هذين الهاتفين على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل،

ومستشعر IR للأشعة تحت الحمراء الذي يُدعم التركيز البؤري التلقائي،

كما يُوفر هذا المستشعر إمكانية التصوير الأمامي في الإضاءة المنخفضة.

اقرأ ايضاً | هواوي P30 Pro بحساسية ISO 409600 واربع كاميرات خلفية

تُقدم سلسلة هواتف HUAWEI P40 ميزة HUAWEI GOLDEN SNAP

وهي ميزة ذكية، اختار أفضل الإطارات من صور متحركة وتُمكن المستخدم

من التخلص من المواضيع غير المرغوب فيها داخل الإطار مما يساعد في الحصول

على صور رائعة.



يمتاز هاتفي HUAWEI P40 PRO، و HUAWEI P40 PRO PLUS

بكاميرا Cine Ultra-Wide بدقة 40 ميجا بكسل بطول بؤري يعادل 18 مم

يدعم التقاط صور بابعاد 3:2، مع مستشعر 1/1.55 بوصة مزود بتقنية SedecimPixel Fusion

لدعم تجميع وحدات البكسل 16 في 1 لإنتاج 4.48 نانومتر بكسل تُعزز

حساسية الضوء لتصل إلى 51200 ISO وتمكن المستخدم من التقاط فيديو سلوموشن

بسرعة 7680 إطار في الثانية.



إلى جانب هذا كله فإن سلسلة هواتف هواوي p40 تدعم تأثيرات بوكيه (bokeh)

المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهذا لتكون الصور أكثر طبيعية ودقة

ما بين الجسم الذي يتم تصويره والخلفيات، كما تُبرز هذه التأثيرات الموضوع الرئيسي

في الصور والفيديو، ويُمكن للكاميرا التقاط لقطات مقربة عالية الدقة

بالإضافة إلى مقاطع فيديو تايملابس بدقة 4K مع التحكم في مصدر الصوت

وتضخيمه في الوقت نفسه.

* نظام التشغيل في هواتف HUAWEI P40

يُقدم نظام التشغيل في مجموعة هواتف هواوي الجديدة ميزات جديدة وأكثر سلاسة

للذكاء الاصطناعي، ويُسهل النظام نقل الملفات ما بين الهاتف والأجهزة الأخرى

مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.



باستخدام Huawei Share يُمكن للمستخدم بث الموسيقى من خلال

مكبرات الصوت الذكية، وبدء عرض الشاشة من خلال وصل الهاتف

بالأجهزة الأخرى عبر الاتصال بشبكة الواي فاي.

كما تتيح الوظائف الجديدة في هذه السلسلة إمكانية التعاون متعدد الشاشات

للمستخدمين، والرد بسهولة على مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية

دون الحاجة لاستخدام اليدين بل من خلال جهاز الكمبيوتر، وفتح الملفات

والارتباطات التشعبية على الهاتف الذكي مع تطبيقات الكمبيوتر.

* اسعار هواتف هواوي P40 الجديدة

– سعر هاتف HUAWEI p40 pro بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت

وسعة تخزين 128 غيغابايت يبلغ 880$ دولار امريكي.

– سعر هاتف HUAWEI p40 pro بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت

وسعة تخزين 256 غيغابايت يبلغ 1,100$ دولار امريكي.

– سعر هاتف هواوي P40 Pro+ بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت

وسعة تخزين 256 غيغابايت فيبلغ 1,540$ دولار امريكي.



تتوفر سعة تخزين خارجية لكل إصدار من هذه السلسلة لكن هواوي

لم تقم بالاعلان عن معلومات حول أسعارها حتى الآن إلى جانب عدم تقديمها

المزيد من المعلومات حول تاريخ التوفر لهذه الهواتف.

