الأردن: الحكومة تدرس السماح لأصحاب المهن بممارسة عملهم.. بشرط

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

ذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الحكومة تعد للسماح لأصحاب المهن وعمال اليومية للعمل بشروط، بعد تأثرهم نتيجة حظر التجوال، وتعطيل المؤسسات حتى نهاية أبريل الجاري.

وحسب المصادر، "ستشترط الحكومة على الراغبين بالعمل، التسجيل تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وفتح محافظ إلكترونية عبر بوابات الدفع المختلفة".

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع، عمل تطبيق خاص بأصحاب المهن، تمهيدا لعودتهم إلى الأنشطة التي يعيشون منها.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، أمس الأحد، ضرورة أن "تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية لعمال اليومية خلال هذه الأزمة".