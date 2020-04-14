شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 252 مواطنا للسعودية قادمين من بريطانيا ضمن رحلات عودة العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الملك عبدالعزيز فى جدة اليوم الثلاثاء، 252 مواطنا ومواطنة قادمين من العاصمة البريطانية (لندن) عبر مطار هيثرو الدولى، ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة العالقين بالخارج، فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أنه كان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارات الخارجية والسياحة والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، وقد طبقت كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس (كورونا) عليهم.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، كانت قد سجلت أمس الاثنين 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 آلاف و934 مصابا.

وكان وزير الصحة السعودى توفيق الربيعة، أعلن فى مؤتمر صحفى أذاعته العربية، إنه حتى الآن لا يوجد علاج لكورونا وإذا وجد فنحتاج عدة أشهر لتجريبه قبل استخدامه، وأكد أن ولى العهد يتابع إدارة الازمة بدقة، ولذلك كان التناغم الكبير بين الجهات المعنية.

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وأكد الربيعة أن الطواقم الطبية والجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة المرضى، ونشر التوعية مشددا على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وأضاف أن تضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا يدعو إلى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها المملكة وبدأت فى تنفيذها، وأهاب بالمواطنين الذين يقطنون في المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية أن يلتزموا بإجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية قد وافقت الأحد، على إجراء دراسة سريرية محكّمة دولية فى خمسة مستشفيات داخل المملكة العربية السعودية بعنوان، مشروع البحث العالمي للعلاجات الإضافية لمرضى كورونا كوفيد 19 الذين يتلقون الرعاية القياسية، وفق العربية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات موثوقة يعتمد عليها في ما يخص فعالية وسلامة عددٍ من مضادات الفايروسات المستخدمة التي قد تسهم في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي ريمديسيفير(Remdesivir) وكلوركوين (Chloroquine) ولوبينافيرمع ريتونافير (Lopinavir with Ritonavir) وإنترفيرون بيتا 1ب (Interferon ?1b).

وتجرى الدراسة برعاية مشتركة من منظمة الصحة العالمية وعددٍ من الجهات الصحية داخل المملكة، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء انطلاقاً من دورها في حماية الصحة العامة من خلال ضمان سلامة وجودة وفعالية الأدوية واللقاحات اعتماداً على الدراسات السريرية.