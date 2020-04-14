شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تعلن وفاة مواطن عمره 60 عاما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 60 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافته إلى أن المواطن المتوفى كانت لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

وأعربت وزارة الصحة البحرينية، فى تغريدات متتالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب، وأضافت أن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبى المختص هو وجميع الحالات القائمة فى مراكز العزل والعلاج.





ويشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينية، رئيس الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، كان قد أكد، الاثنين، أن البحرين تواصل جهودها لتطوير بروتوكولها العلاجى بما يتماشى مع تطورات الفيروس، ومستجدات تجارب الدول التى تحقق نجاحًا ملحوظًا فى استخدام علاج معين من الفيروس.

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وأضاف رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينية- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن نقل البلازما من الحالات التى تعافت من الفيروس إلى الحالات القائمة أثبت فعاليته فى نقل المناعة لمواجهة الفيروس ، حيث أظهرت نتائج سريرية فى عدة دول أن هناك تحسنًا فى الأعراض السريرية بعد 12 إلى 24 ساعة من تلقى الحالات القائمة للعلاج ، وانخفضت مؤشرات الالتهاب الرئيسية بشكل ملحوظ ، وتحسنت بعض المؤشرات الرئيسية مثل تشبع الأكسجين فى الدم بشكل شامل.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق لتنفيذ "البحوث السريرية " المتعلقة بفيروس "كورونا " المستجد برئاسة الشيخ خالد بن على آل خليفة ، قائد الخدمات الطبية الملكية، مبيناً أن الفريق بصدد تنفيذ التجارب السريرية حاليًا لتشمل عشرين حالة قائمة فى مراكز العزل والعلاج، وذلك لنقل أجسام مضادة موجهة ضد الفيروس من بلازما دم المتعافين إليهم للاستفادة من "بلازما النقاهة"، كما سيتم إجراء تقييم أولى بصورة يومية مع بدء التجربة السريرية والتى يمكن تمديدها اعتمادًا على النتائج.

ونوه بأنه سيتم فتح باب التبرع بالبلازما فى بنك الدم بالمستشفى العسكرى وذلك للحالات التى تعافت من فيروس "كورونا" مؤخرًا.